ألزمت محكمة قضائية في السعودية زوج بدفع مهر زوجته، البالغ قيمته 40 ألف ريال، بعد أن تبين لهيئة المحكمة أن الزوجة لم تستلم مهرها.



وأدت الزوجة يمين القسم أمام هيئة المحكمة، للتأكيد على أنها لم تستلم مهرها، موضحة أنها لجأت لرفع دعوى على زوجها بعدما استنفذت كل السبل الودية في إقناعه بدفعه.



وزعم الزوج أن مهر زوجته تمت كتابته في العقد شكلًا فقط وأنه تم الاتفاق على ذلك، وفقًا لموقع ـ “المدينة”.



واستمعت هيئة المحكمة إلى مأذون النكاح، الذي عقد زواجهما، حيث أنكر علمه بإسقاط المهر وكتابته شكلًا فقط.



واطلعت المحكمة إلى صورة عقد النكاح من السجلات الرسمية، للتأ كد من صحة مقدار المهر “40 ألفًا”، وقضت المحكمة على الزوج بآداء المهر للمدعية كاملًا.