مصير مجهول واجهه فيلم ” تراب الماس ” المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم في الفترة الماضية، بعدما دخل الصراع بين الفنان المصري أحمد حلمي وأحمد مراد مؤلف الرواية أحمد مراد إلى ساحات القضاء.

أحمد حلمي المشارك في ملكية شركة “ادوز” للإنتاج، كان يمتلك حق استغلال الرواية وتقديمها في فيلم سينمائي ، إلا أن الكاتب أحمد مراد أعلن انقضاء هذا الحق بعدما مرت المدة الزمنية المنصوص عليها في التعاقد، وهو ما تسبب في اشتعال الأزمة ودخول الثنائي في معركة قضائية.

الكاتب أحمد مراد أصدر بياناً، أعلن فيه إسدال الستار على القضية رقم 2333 لعام 2015، والتي عرفت إعلامياً بقضية “تراب الماس”، حيث أكد مراد أن المحكمة أيدت الحكم الذي صدر في الـ 27 من شهر مارس عام 2016 والذي يقضي بسقوط حق الفنان أحمد حلمي في استغلال الرواية وتنفيذها كعمل سينمائي.

ووجه الكاتب الشكر إلى محاميه الدكتور حسام لطفي على المجهود المبذول في القضية ، كما أكد أنه سيعلن قريباً عن مستقبل الفيلم ، مشيراً إلى كونه تعاقد على تنفيذه مع شركة “نيو سينشري”.

ويأتي إعلان مراد عن تعاقده مع شركة “نيو سينشري” بعد فترة من الصمت ورفض الحديث عن العمل قبل أن تنتهي القضية، ليؤكد ما قيل من قبل عن تولي الفنان آسر ياسين لبطولة الفيلم المقرر التحضير له في الفترة المقبلة.