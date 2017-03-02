أصيب عدد من الأطفال في الأرجنتين بالرعب أثناء لعب كرة القدم بعدما ادعوا أنهم رصدوا "عفريتاً" على أرض الملعب.

وقد قام أحد الصغار بتصوير شريطٍ غريبٍ ظهر فيه الأطفال وهم يلعبون بالكرة، إلى أن ظهر فجأة جسم غريب من الجانب الآخر.

والملفت هو أن الطفل قام بتكبير الصورة ليظهر الجسم الغريب بوضوحٍ أكبر وبدأ بالصراخ.

وبعد لحظات، حاول الصبي ورفاقه الفرار من الكائن الغريب، لونه داكن، الذي كان يزحف ببطء ويتنقل بشكل غريب.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية هذا الكائن بـ"العفريت"، لافتة الى أن أهل الأطفال شعروا هم أيضاً بالخوف من أن يعود أولادهم الى هذا الملعب.