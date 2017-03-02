هل سبق ولاحظت أن شخصيات ديزني الشهيرة ترتدي قفازات بيضاء! "ميكي ماوس" أول شخصية ترتدي القفاز في عالم ديزني، فعندما تم ابتكار هذه الشخصية عام 1928 كان اسمها "بلان كريزي" وكانت يداها باللون الأسود، تماشياً مع الأفلام التي كانت في حينه بالأبيض والأسود.

وتمت إضافة القفازات لهذا الفأر الشهير عام 1929 في فيلم The Opry House. وبحسب موقع "برايت سايد" فهناك عدة أسباب دفعت بوالت ديزني للقيام بهذه الخطوة، ومنح شخصياته قفازات بيضاء.

توفير الوقت رسم كفوف الشخصيات في كل لقطة كان يستغرق وقتاً طويلاً، وبهدف تسريع العملية، بدأ الرسامون باختصار التفاصيل الصغيرة في الشخصيات، وأخذوا يرسمونها برؤوس وعيون كبيرة وأطراف طويلة ونحيلة وأربعة أصابع.

التمييز لأن الأفلام كانت بالأبيض والأسود في البداية فقد كان من الصعب رؤية الحدث عندما تقوم الشخصية بملامسة جسم أسود آخر، وكانت القفازات البيضاء حلاً لهذه المشكلة، لإظهار اليد وحركتها. التشبه بالبشر في سيرته الذاتية كتب والت ديزني بأنهم لم يريدوا أن تكون يدا ميكي ماوس كيدي فأر، وكان يفترض أن تكون الشخصية تشبه الإنسان، لذا تم منحه القفازات البيضاء.