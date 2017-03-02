«إلى الجيم»

كاتي جودلاند زوجة لاعب الكرة «هاري كين» ـ 23 سنة ـ تنشر صورا حديثة لها، وهي تعود إلى ممارسة الرياضة في الجيم، من دون مكياج، وبعد شهر واحد من خضوعها لعملية ولادة، وضعت فيها ابنتها الطفلة «إيفي». وكان الزوجان قد تعرفا وتحابا منذ خمس سنوات، وعندما كانا يدرسان معا في المدرسة الثانوية، حين اشتركا في حب الرياضة أيضا.