«هند صبري ممثلة عبقرية»
الممثل المصري مصطفى فهمي الذي يشارك في بطولة مسلسل «حلاوة الدنيا» متحدثا عن الفنانة التونسية هند صبري التي تقاسمه البطولة، حيث يجسد فهمي دور عمّ هند التي تكتشف إصابتها بمرض السرطان يوم زفافها، ما يضعها في حالة اكتئاب شديد، إلا أنها تحاول أن تخرج من أزمتها وتحاول البحث عن الأشياء الإيجابية والجيدة في الحياة.
وحسب كلام مصطفى فهمي فقد أدت هند صبري الدور بإتقان شديد.
«أشعر بغضب شديد لا أستطيع كبته في داخلي»
عارضة الأزياء والممثلة باميلا أندرسون تعترف بأنها لم تستطع كبح دموعها بعد ان أمضت 3 ساعات في السفارة الإكوادورية في لندن مع الصحافي الأسترالي جوليان أسانغ مؤسس موقع ويكيليكس. ومن المعروف ان اسانغ كان قد لجأ لهذه السفارة هربا من أمر اعتقال تقف وراءه الولايات المتحدة بزعم تسريبه وثائق سرية أميركية عبر موقعه.
«وأخيرا ظهر دونالد ترامب الحقيقي»
الصحافي البريطاني بيرس مورغان يعقب على تعاطف ترامب الشديد خلال خطابه في الكونغرس مع أرملة الجندي الأميركي رايان أوين الذي مات أثناء الغارة الأميركية في اليمن، ويقول: ان ترامب يستطيع ان يجعل أميركا دولة عظمى ثانية إذا أظهر للعالم مثل ذلك التعاطف الذي أبداه لأرملة الجندي المشار إليه.
«رجوعك ليش... أبي أفهم»
الفنانة الإماراتية شمة حمدان تواصل تحضير أعمال فنية جديدة وقد انتهت أخيرا من تجهيز أغنية من المقرر ان تطرح قريبا. وقد سجلت الفنانة الاماراتية عملا غنائيا جديدا بعنوان «رجوعك ليش.. أبي أفهم» والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر ان الفنانة شمة حمدان طرحت منذ فترة أغنية بعنوان «نحن هنا» من كلمات عبداللطيف آل الشيخ وألحان راكان وتوزيع هشام السكران، وإيقاعات إبراهيم حسن أما المكساج فلجاسم محمد.
«برافو كندة ضحكتيني هايلة»
الفنانة المغربية سميرة سعيد، بعد ان نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا للممثلة السورية كندة علوش، وهي تقوم بتقليدها أثناء غنائها لأغنية «ما حصلش حاجة». وعلقت سعيد على الفيديو قائلة: «برافو كندة ضحكتيني هايلة». وقدمت علوش هذا الفيديو ضمن أحداث مسلسل «حجر جهنم»، الذي يشارك في بطولته إياد نصار، ويخرجه خالد الحجر.
«عشاق أليكسيس سانشيز مصدومون»
صحيفة رياضية عالمية تتحدث عن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يتمتع بشعبية جارفة في بلاده، وهو ما يجعل الكثير من عشاق كرة القدم يتابعون مشواره في الملاعب الأوروبية. ولكن يبدو أن الكثيرين من محبي سانشيز غير راضين عن مسيرته في ناديه أرسنال الإنجليزي، وبشكل خاص عقب سقوط الجانرز أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-5 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.
مصطفى فهمي: هند صبري ممثلة عبقرية.. وباميلا أندرسون أمضت 3 ساعات مع جوليان أسانغ: أشعر بغضب شديد لا استطيع كبته في داخلي