تعرض إمانويل ماكرون، المرشح الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأربعاء، للقذف من رجل مجهول ببيضة انكسرت على جبينه، خلال مشاركته في أعمال معرض خاص بالزراعة في العاصمة باريس.

ورمى الشخص البيضة مثل “طلقة دقيقة” وانكسرت على جبين السياسي الفرنسي عندما كان يدلي بتصريحات صحفية.

وبعد تعرضه لهذا “الهجوم”، قال ماكرون: “إننا نقترح حلولاً للمشاكل الملحة ونريد بحثها، لكن عندما تختلف الآراء حول بعض القضايا، يبدأ البعض بإلقاء البيض.. وهذا جزء من الحياة السياسية في فرنسا التي كانت دائماً كذلك”.