أعلن باحثون اكتشافهم كائنات حية دقيقة متحجرة تعود إلى ما بين 3,77 مليار سنة كحد أدنى و4,29 مليار ما يجعلها أقدم دليل على وجود الحياة على الأرض، على ما أظهرت دراسة.وقد اكتشف هؤلاء العلماء هذه الكائنات الحية الدقيقة في طبقات من الكوارتز في موقع حزام نوفواغيتوك الجيولوجي في شمال شرقي #كيبيك (كندا). ونشرت النتائج في مجلة "نيتشر".

وقال ماثيو ديدو من جامعة "يونيفرسيتي كوليدج لندن" (يو سي إل) في شريط نشر على موقع المجلة "بفضل صور التقطت بالليزر للعينات المأخوذة تمكننا من تحديد وجود متحجرات دقيقة هي الأقدم في العالم".ويبلغ قطرها نصف قطر شعرة بشرية.

أما طولها فقد يصل إلى نصف ميليمتر، علىوأكد ماثيو دود "الأهم في هذه الاكتشافات هو أن الحياة تمكنت من الانطلاق بشكل مبكر على #الأرض ما يطرح أسئلة مثيرة للاهتمام" حول ما حصل على المريخ ومناطق أخرى من الكون.



وتساءل "هل حصل الأمر نفسه على كواكب أخرى؟" ورصدت هذه الكائنات الحية الدقيقة في حزام نوفواغيتوك وهو نتوء يمتد على طول سواحل كيبيك المعروفة بأنها تحوي أقدم صخرة مكتشفة حتى الآن (4,29 مليار سنة).



وأوضح دومينيك بابينو من جامعة "يو سي أل" أيضاً والمشرف الرئيسي على الدراسة "لقد تم تأريخها بوسيلة موثوق بها إلا أنها لا تزال محط جدل". ما أضاف.



وأضاف أن العلماء توخوا الحذر وقدروا أن هذه المتحجرات تعود بالحد الأدنى إلى "3,77 مليار سنة".وهذا يعني أنها أقدم بـ300 مليون سنة من أقدم متحجرات كائنات حية دقيقة عثر عليها حتى الآن. وقد وجدت هذه المتحجرات في #أستراليا وتعود إلى 3,460 مليار سنة على ما أوضح دومينيك بابينو.