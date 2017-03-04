تعرضت مذيعة بقناة العربية لموقف محرج خلال تقديمها فقرة إخبارية، بعدما اختل توازنها وكادت تسقط على الأرض.

واختل توازن المذيعة "ريم بوقمرة" على الهواء وكادت تسقط على الأرض لتدخل المذيعة في نوبة ضحك زادت الموقف سوءاً.

وكانت "بوقمرة" تتحدث عن خبر الإجراءات الرسمية لإسكان النازحين الأقباط من سيناء في الإسماعيلية، تزامنا مع نوبة الضحك، إلا أنها استمرت في ذلك أثناء قراءة الخبر، في الوقت الذي تواصل فيه بث القناة للفقرة الإخبارية.

وعبر بعض المعلقين عن غضبهم من موقف المذيعة والقناة خاصة وأن الخبر الذي قرأته أثناء نوبة الضحك لم يكن من اللائق - وفق تعاليقاتهم - أن تصاحبه هذه ردة الفعل حتى لو كانت بسبب موقف مفاجئ تعرضت له المذيعة.