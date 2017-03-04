أقدم سائق سيّارة من نوع BMW على دهس مراهقة تبلغ من العمر 17 عامًا كانت تتسوق برفقة والدتها بعدما ​قاد عمداً على الرصيف في شارع برومغسروف في مدينة برمنغهام.

وأصيبت الفتاة بجروح بالغة في رأسها وعنقها نتيجة الحادث.

​

ويبيّن مقطع الفيديو الصادم الأم وابنتها وهما تسيران على الرصيف حين صدمت السيّارة الفتاة ورمتها على الإسمنت ثم توارت عن الأنظار.

ونقلت الضحية إلى المستشفى إثر الحادثة وكانت في حالة حرجة.

​

وفتحت شرطة وست ميدلاندز تحقيقًا بما حدث وهي تلاحق السائق. كما ناشدت كل الأشخاص الذين يعرفون أي معلومة عن المجرم أن يبلغوها بها حالًا.