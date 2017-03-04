كشف باحث في شؤون الحرمين الشريفين عن صورة نادرة وقديمة للمسجد الحرام يزيد عمرها على 63 عاماً، توضح تفاصيله والحالة التي كان يبدو عليها الحرم قديماً وتواجد الزوار حول الكعبة.

وقال الباحث أن الصورة تم التقاطها عام 1954، مشيراً إلى أن المظلات الموجودة على الرواق العثماني وضعت بأمر الملك عبدالعزيز للتظليل على المصلين وقت الظهيرة مضيفا الهاشمي أن المقامات الأربعة كانت تخص المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية)، وتمت إزالتها في عهد الملك عبدالعزيز لتوحيد المسلمين على إمام واحد.

وظهر خلال الصورة التى نشرها الباحث محيي الدين الهاشمي وجود سياج حول الحرم وعليه باب بنو شيبة، والمقامات الأربعة التي تم توحيدها والاكتفاء بمقام إبراهيم الخليل، بالإضافة إلى شكل الرواق العثماني الذي وضعت عليه مظلات، كما يظهر في الصورة أيضاً مبنى زمزم كما توضح الصورة أيضاً شكل صحن المطاف قديماً؛ حيث قُسّم لمنطقتين، الأولى محاطة بسياج وهي المطاف القديم وقد رصفت بصخور، أم المنطقة التي تحيط بالسياج وموجود بها المقامات الأربعة فقد رصفت بحجارة صغيرة، كما تظهر أيضاً مساحات رملية بين المطاف والرواق العثماني.