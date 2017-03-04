طلبت سيدة انكليزيّة من حبيبها السابق أن يسكب الأسيد على وجه حبيبها الحالي بعدما رفض الأخير أن ينام بالقرب منها.

ولفتت المحكمة الى أن السيد دانيال روتاريو أصيب بالعمى وبندوب لمدى الحياة نتيجة هذا الهجوم الذي وقع بينما كان نائماً.

ويقال إن مارك كامينغز نفّذ اعتداءه بعد طلبٍ من كاتي ليونغ مُستخدماً حمض الكبريتيك النقي بنسبة 96 في المئة.



ووفق المحكمة، فقد أصيبت ليونغ بحالة من الغضب بعدما رفض روتاريو السماح لها بالنوم إلى جانبه على السرير بعد مشادة في الساعات الاولى من صباح 27 تموز الفائت.

ويذكر أن كامينغز (46 عاما) ويونغ (51 عاما) من ليستر، متهمين بالشروع في القتل وإلحاق ضرر جسدي خطير عمداً.