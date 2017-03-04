ضجّ موقع فيسبوك بصورة سيلفي التقطتها فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً خلال رحلة صيد سمك مع العائلة في تيفتون- جورجيا.

وقد ظهرت الفتاة في الصورة وهي تبتسم على متن القارب، في حين كان شقيقها كولتون خلفها، والى جواره وجه رجل مبتسم يرتدي قبعة، إلا أن الأمر الصادم هو أن هذا الرجل في الحقيقة لم يكن موجوداً.

ويذكر أن السيدة جيسيكا أوجلتري، والدة الفتاة، هي التي نشرت صورة ابنتها هذه على فيسبوك.

واللافت هو أنه أعيد نشر هذه الصورة أكثر من 3 ألاف مرة على فيسبوك منذ السبت الماضي، إضافة الى أنها حصدت أكثر من 1000 تعليق.

ويجب التنويه الى أن آراء رواد الانترنت تضاربت حول حقيقة ظهور هذا "الشبح" في الصورة، إذ إن بعضاً منهم اعتبروها مزيفة.