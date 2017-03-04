يتحول المطبخ إلى فوضى عارمة أثناء طهي الطعام بسبب التقشير والتقطيع وتجهيز المكونات التي سيتم استعمالها لتحضير الوجبات الشهية للعائلة والضيوف.

وتمضي ربة المنزل وقتاً طويلاً في إعادة تنظيف وترتيب المطبخ ويسبب لها ذلك تعباً شديداً يضاف إلى الجهد الذي بذلته في تحضير الطعام، لذلك يقدم موقع لايف هاك مجموعة من النصائح تساعد على بقاء المطبخ نظيفاً طوال مراحل تحضير الطعام.



1- تنظيف المطبخ في وقت سابق للطهي

يفضل دوماً البدء في تحضير الطعام داخل مطبخ نظيف، وذلك لتوفير الوقت الذي سيتطلبه تنظيف المطبخ بالإضافة إلى الوقاية من الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تنتقل إلى الطعام، وليس بالضرورة أن يتم ذلك قبل البدء بالطهي مباشرة، حيث يمكن أن تنظف ربة المنزل المطبخ في اليوم السابق عندما تجد الوقت المناسب لذلك.



2- اختيار المكان المناسب للطبخ

يفضل أن يتم اختيار بقعة مناسبة لأداء جميع المهام في المطبخ، والقيام بجميع عمليات تنظيف المكونات وتقشيرها وتقطيعها ضمن هذه البقعة، ويساعد ذلك على حصر المناطق التي تحتاج إلى تنظيف عقب الانتهاء من الطهي.



3- اختيار الوجبات سهلة التحضير

ليس بالضرورة أن تعد ربة المنزل بشكل يومي أطباق عديدة تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل وتثير الكثير من الفوضى في المطبخ، بل يمكن اختيار وجبات صحية بسيطة بمكونات معدة مسبقاً ومحفوظة في الثلاجة.



4- الإعداد للطهي قبل موعد الغداء

بدل أن تضطر ربة المنزل إلى تحضير كل ما يلزم للطهي في اللحظات الأخيرة قبل موعد الغداء، ينصح بتحضير بعض المكونات كتقطيع الخضار أو خبز الحلويات في وقت مبكر لتكون جاهزة للاستعمال عند الحاجة إليها، ويوفر ذلك عليها الوقت ويجعل عملها أكثر تنظيماً.



5- استعمال الأطعمة المعلبة والمجمدة والمجففة

بالرغم من أن الأطعمة الطازجة تبقى الخيار الأفضل لصحة العائلة، إلى أن تأمينها ليس بالأمر السهل بشكل دائم، ويمكن الاستعانة بالأطعمة المعلبة والمجمدة والمجففة لتوفير الوقت والتخفيف من أعمال المطبخ.



6- استعمال أقل عدد من الأطباق والأواني

تفاجاً العديد من النساء بعد الانتهاء من طهي الطعام بتكدس عدد كبير من الأطباق والأواني التي تحتاج إلى تنظيف، لذلك يجب استعمال أقل عدد منها وتنظيف ما يمكن تنظيفه واستعماله مرة أخرى أثناء عملية الطهي.



7- جمع القمامة والتخلص منها بشكل تدريجي

أثناء عملية تحضير الطعام يفضل أن يتم التخلص بشل فوري من القمامة الناتجة عن تقشير وتقطيع الخضار والفواكه واللحومات وغيرها، وذلك لاختصار وقت التنظيف ومنع هذه الفضلات من نشر الجراثيم والبكتيريا في المطبخ.



8- تنظيف البقع بشكل فوري

يجب تنظيف البقع بشكل فوري للتخفيف منها والحفاظ على نظافة المطبخ طوال عملية الطهي، بالإضافة إلى أن هذه البقع تعد بيئة خصبة لنمو الجراثيم في حال تركت لوقت طويل.



9- استخدام الخرق القماشية

يفضل استخدام الخرق القماشية لإزالة البقع بدلاً من المحارم الورقية التي تسبب الفوضى كلما زاد عددها، مع ضرورة الحرض على تنظيف الخرق وغليها بالماء بشكل جيد قبل إعادة استعمالها.



10- أداء عدة مهام في نفس الوقت

يمكن استغلال وقت انتظار نضج الطعام على النار لإعادة تنظيف وترتيب المطبخ، ويعطي ذلك ربة المنزل شعوراً بالراحة عندما يكون الطعام جاهزاً لتقديمه لأفراد الأسرة.