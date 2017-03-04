من أكثر الكوابيس التي يمكن أن تواجه المسافرين في المطارات ضياع حقائبهم أو تلف محتوياتها بسبب إهمال العمال أو عدم كفاءة نظام تسليم الحقائب، كما يلعب المسافر دوراً في بعض الأحيان في ضياع حقائبه من خلال عدم الانتباه إليها في المطار.

وتشير التقارير إلى أن الأشهر التسعة الأولى من 2014 شهدت فقدان أو تلف أو تأخير 1.5 مليون حقيبة في المطارات الأمريكية، وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعدك على تجنب فقدان الحقائب في المطار بحسب موقع رود وورير فويسيس الإلكتروني.

1- استخدم حقائب مميزة

تتشابه حقائب المسافرين في كثير من الأحيان، وقد يخطىء بعض الركاب ويحلمون حقيبتك المشابهة لحقائبهم، لذلك حاول أن تكون حقائبك دوماً مميزة من حيث الشكل واللون واختار الألوان الزاهية.

2- بطاقات التعريف

في معظم الحالات التي تفقد فيها حقيبتك يمكن أن تعود إليك، بعد أن يعثر عليها العمال في المطار، لذلك حاول أن تضع لصاقات التعريف داخل وخارج الحقيبة مع كتابة معلوماتك بشكل واضح ومفصل.

3- المحتويات الثمينة

في بعض الأحيان لا تفقد الحقائب بل تتم سرقتها من قبل بعض عمال المطارات بسبب احتوائها على بضائع ثمينة، وشهد 2014 الكشف عن أضخم علميات سرقة لحقائب السفر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك حاول أن تتجنب وضع بضائع ثمينة في الحقائب.

4- تصوير الحقائب

قبل تسليم الحقائب في المطار، التقط صورة لكل منها واحتفظ بها على هاتفك المحمول، فهذه الصور تساعد العمال في المطار للعثور على حقائبك في حال فقدانها.

5- الانتباه والحرص

عندما يضع الموظف في المطار اللصاقات على حقائبك، حاول أن تتأكد منها بشكل جيد، وتأكد من أن رمز المطار المكون من 3 خانات موجود على هذه اللصاقات ومطابق للموجود على تذكرة السفر.

6- الوصول باكراً إلى المطار

يوفر الوصول باكراً للمسافر فرصة تسليم الحقائب بعيداً عن الزحام، مما يقلل من احتمال الخطأ أثناء إجراءات السفر ومن بينها تحضير الحقائب للشحن على متن الطائرة.

7- الحقائب الإلكترونية

ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من تصاميم الحقائب الإلكترونية التي يصعب فتحها إلى من قبل صاحبها وفق رمز سري، وتفيد هذه الحقائب في الحفاظ على ممتلكاتك من السرقة في المطار.