قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، فى رده على سؤال أحد المتصلين حول حكم الشرع فى أكل لحوم الكلاب: قائلا: "عند جمهور الفقهاء أن الحيوان النجس لا يجوز أكله، إلا أن الإمام مالك ابن أنس اعتبر الكلب طاهرا وليس نجسا، وبالتالى أكل لحم الكلاب جائز لأنها طاهرة".

وأضاف الجندى خلال تصريحات تليفزيونية: "أن أكل لحم الكلاب عند المالكية جائز، وهذا رأيهم، وليس رأيى الشخصى، قائلا: يابتوع السوشيال مش أنا اللى بقول الكلام ده، الأمام مالك حلل أكل لحم الكلاب لأنها طاهرة.