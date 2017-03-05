أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، كتابه الجديد "تأملات في السعادة والإيجابية"، والذي يطرح من خلاله رؤية إدارية وتنموية قائمة على التفاؤل والإيجابية.

وقال الشيخ محمد بن راشد في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأخوة والأخوات، نشرت اليوم كتابي الجديد "تأملات في السعادة والإيجابية " كتاب نطرح فيه رؤية إدارية وتنموية قائمة على التفاؤل والإيجابية".

وتابع: "حاولت في الكتاب الإجابة على الكثير من التساؤلات التنموية العميقة، مما تعلمته وخبرته في حياتي وبأسلوب قصصي بسيط، ليكون الكتاب قريباً من الشباب".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "كتاب تأملات في السعادة والإيجابية يضم دروساً ونماذج وقصصاً قائمة على فلسفة مختلفة في الحياة، الإيجابية كمنظور وإسعاد الناس كغاية وأسلوب حياة".

وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "نحاول المساهمة عبر الكتاب ولو بشيء بسيط في نقل تجربتنا وصناعة أمل لمنطقتنا واستئناف الحضارة في عالمنا العربي".