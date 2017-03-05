هل يزداد وزنك وتتراكم الدهون حول منطقة البطن؟ إذا كنت تعتقد أن السبب يعود فقط إلى الأكلات السريعة عليك الالتفات إلى الأسباب الأخرى التي تزيد محيط الخصر، وتجعل الجسم شبيهاً بشكل التفاحة. يمكنك ببساطة وقف هذا التغير، وضبط محيط الخصر إذا عملت على الحد من مسببات تراكم الدهون حول البطن.النوم. أو مسببات ظاهرة كبر حجم البطن وزيادة الدهون حولها عدم الحصول على ما يكفي من النوم. إذا لم تنم ما يكفي ستتناول أطعمة زائدة بمعدل 3000 سعرة حرارية يومياً، وفقاً لدراسة نُشرت في دورية "أمريكيان إبديمولوجي".

الجلوس. إذا كان عملك يتطلّب الجلوس طوال النهار عليك أن تنتهز الفرصة وتتحرك وتمارس النشاط البدني في غير أوقات العمل. لا تستسلم للاسترخاء وتواصل الجلوس أمام التلفزيون أو الكومبيوتر في البيت، احرص على المشي 30 دقيقة يومياً على الأقل.

أكل الدهون. من أسباب زيادة دهون البطن أكل الدهون غير الصحية بكثرة، خاصة دهون منتجات الألبان مثل الجبن، ودهون اللحوم الحمراء.

التوتر. إذا كان سبب التوتر مؤقتاً وينتهي مع إتمام مهمة عمل معينة لا يؤثر سلباً، لكن التوتر المزمن يزيد هرمون الكورتيزول في الجسم، ويؤدي ذلك إلى زيادة الوزن باستمرار.

العشاء المتأخر. خلال الليل يصعب على الجسم حرق السعرات الحرارية، لذلك احرص على عدم أكل وجبات في وقت متأخر من الليل.