مع تزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية يزداد هاجس سرقة كل المدخرات من الحسابات البنكية الشخصية، خصوصاً بعدما عوضت البطاقة البنكية الدفع التقليدي بالأوراق النقدية. لذا يعرض موقع "بانك ريت" سلسلة احترازات وجب اتخاذها من أجل حماية البطاقة البنكية من مكر اللصوص:

1. انظروا إلى الجهتين معاً

عادة ما يثبت القراصنة أجهزة خادعة في مكانٍ ما عند الصرّاف الآلي، لذا افحصوا الصراف جيداً إذا ما كان هناك شيء غير طبيعي فيه. ثم لفّوا وتفحصوا المكان حولكم لتتأكدوا إذا ما كان شخص ما يرقبكم أو كانت هناك كاميرا مثبتة بحيث تراقب الرقم السري عند إدخاله.

2. "أطفئوا" بطاقتكم

تقدم مجموعة من البنوك خدمة إيقاف البطاقة من الهاتف. إذ يكفي استخدام تطبيق بنككم الخاص من أجل إطفاء البطاقة في حالة شككتم في حدوث سرقة أو وقعتم ضحية قرصنةٍ ما. وهكذا لن يستطيع اللص استخدامها حتى وهي في يده.

3. اجعلوها أصعب

تقدم بعض البنوك خدمة تتبع البطاقة. بحيث تربط البطاقة بالهاتف، وتقارن مكان تواجدهما. فإذا كانا في مكانين متباعدين تستنتج الشركة أن هناك احتمالية لسرقة البطاقة، لذا لا تنفذ أمر نقل الأموال.

4. راقبوا حساباتكم

عليكم مراقبة حسابكم البنكي بشكل يومي عبر الموقع أو التطبيق أو وسيلة أخرى. بحيث سوف تلحظون مبكراً عمليات نقل أموال أو مشتريات قام بها حسابكم دون علمكم.

5. الرقاقة

تظل البطاقات التي تحتوي على رقاقة أفضل من تلك المغناطيسية. فالأولى تحتاج لإدخالها في الجهاز القارئ وعدم إخراجها حتى تنتهي العملية، أما الثانية فتكتفي بالتمرير على الجهاز لاستخلاص المال منها.

6. اختاروا EMV

الحروف الثلاثة اختصار لأسماء العلامات الائتمانية الثلاث Europay وMasterCard وVisa. وينصح بها نظراً لنظامها عالي الحماية.