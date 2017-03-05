أشارت نتائج دراسة تعرف باسم «فيزيكانز هيلث ستدادي» إلى أن الرجال الذين يتناولون الأسبرين بشكل منتظم يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان بروستات قاتل أكثر من الرجال الذين لا يتناولون الأسبرين.

وقال الطبيبة ماري كيه داونر من كلية‭ ‬‬هارفارد تي. إتش. تشان للصحة العامة في بوسطن: «يبدو أن هناك صلة أقوى بين الاستخدام المنتظم للأسبرين وتقلص خطر الإصابة بسرطان بروستات قاتل في مراحل متأخرة من تقدم السرطان».

واستخدم فريق الطبيبة داونر بيانات من أكثر من 22 ألف مشارك في دراسة «فيزيكانز هيلث» للبحث عن الصلة المحتملة بين استخدام الأسبرين بشكل منتظم (أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة عام على الأقل) وسرطان البروستات القاتل.