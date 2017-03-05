«يا خيي يا سندي وظهري»
تعيش شمس الاغنية نجوى كرم اصعب لحظات حياتها بوداع شقيقها نقولا كرم الذي رحل عن عالمنا منذ ايام قليلة. وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجوى قيل إنها من مراسم الوداع وكانت في غاية الحزن والتأثر، وكتبت نجوى على صفحتها بعد ان شكرت كل من واساها في فقد أخيها.
«فوجئت بالدعوة ولم أصدق نفسي»
الراقصة الاسترالية كيم جونسون تعليقا على خبر عودتها إلى البرنامج الاستعراضي «الرقص مع النجوم» في موسمه الجديد، مع لاعب الكرة والمصارع مستر تي، الذي وعد بمنح قيمة الجائزة التي سيفوز بها لصالح أطفال السرطان.
«تم فصل المحاسبين المسؤولين عن هذا الخطأ، للأبد»
تصريح المتحدث الرسمي باسم أكاديمية الأفلام السينما الأميركية المسؤولة عن إدارة جوائز الأوسكار شيرييل بون ايزاكس بخصوص فصل اثنين من المحاسبين الذين تسببوا في خطأ إعلان اسم الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وهو الخطأ الذي تسبب في إعلان اسم فيلم «لا لا لاند» بدلا من فيلم «مونلايت» .
«ها هي تعود للوقوف أمام الكاميرا من جديد»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما ظهرت النجمة أنچيلينا چولي في عدة لقطات مثيرة في إعلان لعطر «غيرلين». يذكر ان چولي كانت قد ابتعدت عن عالم السينما منذ ان وقفت امام عدسات المصورين بجانب زوجها الذي انفصلت عنه مؤخرا براد بت في فيلم «بجانب البحر» قبل حوالي عامين.
«محبة الناس لا تقدر بثمن»
مليحة العرب المغربية كيما بوريح كاشفة أن مجموعة من الـ «فانز»على مواقع التواصل الاجتماعي قاموا قبل أيام بمبادرة كريمة تمثلت بإهدائها ساعة ثمينة أرسلت اليها وحفرت عليها أحرف اسمها.
وأكدت كيما أن محبة الناس لا تقدر بثمن.
«هذا الأمر يعني لي الكثير»
عارضة الأزياء العالمية الفلسطينية الأصل جيجي حديد التي تصدرت صورتها غلاف العدد الأول من نسخة فوغ العربية الذي صدر في شهر مارس الحالي.
وعلقت حديد في صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «لأنني نصف فلسطينية فإن نشر صورتي على غلاف أول عدد من فوغ باللغة العربية يعني الكثير والكثير بالنسبة لي».