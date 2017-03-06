تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لميا خليفة ظهرت في صورة مركّبة مرتديةً الحجاب.

وبدت تعلّق على أغنية ميريام كلينك وجاد خليفة “ الغول” والفيديو كليب الخاص بها،وهي الاغنية التي طرحها أخيراً الفنان الشاب جاد خليفة مع عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك.

وكتب على صورة خليفة: “جاد لا يمثّل عائلة خليفة. عائلتنا بريئة من هذه الأخلاق”.

يذكر أن وزير الإعلام ملحم الرياشي تواصل مع وزير العدل سليم جريصاتي، وأصدر الأخير بياناً أبرز ما جاء فيه أن القضاء المختصّ بحماية الأحداث تحرّك في ما يتعلّق بالأغنية والكليب واتخذ قراراً بمنع بثه وسحبه من كلّ وسائل الإعلام بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.