أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة مؤخرًا حكمًا بأخذ تعهد على أربع سيدات سعوديات بينهن خمسينية وذلك على خلفية مضاربتهن في أحد المولات التجارية حيث قرّر ناظر القضية الاكتفاء بالتعهد وإيقاف عقوبة السجن والجلد إثر الصلح الذي حدث بينهن قبل جلسة الحكم النهائية.

وبحسب صحيفة المدينة تعود تفاصيل القضية إلى نزول السيدة الخمسينية ومعها ابنتها من مصعد المول التجاري حيث اندلعت شرارة المضاربة عندما طلبت فتاة منها أن تفسح لها الطريق للمرور أثناء ركوبها للمصعد وقت ذروة الازدحام بعبارة (طريق يا خالة) حيث اعتبرت المسنة أن هذه العبارة استهزاء بعمرها مما جعلها ترد عليها بعبارة (المصعد مو ملك أبوك يا بنت) قبل أن تتطور هذه الألفاظ إلى مضاربة شرسة استخدمت فيها الأيدي والأحذية والكراسي وطفايات الحريق المحيطة بالموقع حيث استطاع الأمن السيطرة على الوضع وإحالة المتسببات والمشاركات بالمضاربة إلى جهات التحقيق والتي طالبت المحكمة بتطبيق عقوبة تعزيرية على المتهمات بالحق العام لتسببهن في إثارة الفوضى في مكان عام.