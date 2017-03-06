علق الإعلامي المصري وائل الإبراشي على قرار الحكومة الإسبانية باستحداث وزارة للجنس، وتعيين سيدة لها قائلا: «عندهم مشكلة في التكاثر ومعدلات الوفيات أعلى من عدد المواليد والمواطنين هناك بيشتغلوا كتير لمواجهة أعباء الحياة».

وقال خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «مواطنو إسبانيا مش بيناموا من كتر الشغل لذلك قرروا تشجيع العلاقات بين الزوجين وهو موضوع علمي ومهمة الوزيرة الجديدة أنها تشوف الأسباب التي تؤدي بالعلاقات الزوجية إلى عدم التكاثر عكس عندنا تكاثر سكاني كبير».

كانت الحكومة الإسبانية قررت تعيين إدلميرا باربيرا كأول وزيرة للجنس لإعداد إستراتيجية قومية لتشجيع الأزواج على إنجاب مزيد من الأبناء ومواجهة تراجع معدل المواليد.