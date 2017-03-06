أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تزايد إقبال المواطنين على مراكز الفحص المختصة بمرض الإيدز خلال هذه الأيام، وذلك في أعقاب انتشار شائعة تفيد بحقن برتقال بفيروس الإيدز.



وكشف مراقب عام المعامل في الوزارة، الدكتور خليل عباس، في برنامج “صحة وعافية”، الذي بثته فضائية النيل الأزرق، وجود هلع وسط السودانيين بسبب هذه الشائعة.



وأكد عباس، عدم إمكانية انتقال مرض “الإيدز” عن طريق الطعام، مشيرًا إلى أن البرتقال ليس البيئة الطبيعية لنمو الإيدز.

وقال: إن الإيدز له طرق انتقال معروفة ومحددة منها الاتصال الجنسي بطرق غير شرعية، والحقن بالإبر الملوثة ونقل الدم الملوث وغيرها، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي علاقة بين الطعام والإصابة بالإيدز.



