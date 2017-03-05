أكد مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري، أن الرعاية الكريمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وحضوره غدا الاثنين حفل الجامعة بيوبيلها الذهبي وتكريم الخريجين الفائقين من الدفعة 46 للعام الجامعي 2015/2016 هو تتويج لمسيرة 50 عاما من العطاء والتميز.

وقال الأنصاري في بيان صحافي للجامعة اليوم الأحد، إن الفائقين سيتوجون بوسام الفخر لإنجازاتهم ومثابرتهم وجهودهم التي بذلوها على امتداد حياتهم الجامعية مباركا لأسرة الجامعة كل ما قدمته من عطاء وإنجاز وارتقاء بالعمل على مدار 50 عاما مضت.

وعبر عن الفخر والاعتزاز بما توليه القيادة الحكيمة من رعاية ودعم لأبنائها المتفوقين وحرص واهتمام سمو الأمير الدائم برعاية وحضور الحفل السنوي الذي تقيمه جامعة الكويت لتكريم الخريجين المتفوقين.

وأضاف أن الخريجين اكتسبوا في فترة دراستهم المعارف والعلوم والمهارات التي تساعدهم في الانخراط بسوق العمل داعيا الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العملية ليسهموا في بناء الوطن العزيز.

وذكر أن جامعة الكويت تتشرف أيضا بمنح الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو خلال هذه الاحتفالية تقديرا لدور سموه البارز عبر مسيرته على مستوى دولة الكويت وعلى المستوى الإقليمي والإسلامي والعالمي.

ولفت في هذا الشأن إلى التكريم الأممي لسمو أمير البلاد بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا للعمل الإنساني تقديرا وعرفانا لدور سموه البارز وجهوده الكبيرة في دعم ورعاية مسيرة العلم والعلماء فضلا عما يوليه سموه من رعاية كريمة ومتواصلة لخريجي جامعة الكويت في الحفل السنوي لتكريم الفائقين.

وأكد الأنصاري سعي الجامعة خلال مسيرتها التي امتدت 50 عاما إلى تحسين جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي لأنهما ركيزتان أساسيتان لضمان الازدهار والتقدم والارتقاء بالمجتمع.

وأعرب عن الشكر والتقدير للأساتذة والعلماء الأجلاء والرواد الأوائل الذين درسوا جامعة الكويت كفكرة وخططوا لقيامها وأرسوا وجودها واقعا سائلا الله تعالى أن يجزيهم عن الجميع خير الجزاء وأن يثيبهم أحسن الثواب لما قدموه لآلاف من الخريجين من أبناء هذا البلد.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم هذا الصرح الأكاديمي وتطويره لأداء رسالته في خدمة وتنمية المجتمع متوجها باسم الأسرة الجامعية بأحر التهاني للجميع بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة الكويت.

وكانت جامعة الكويت قد أعلنت في نوفمبر الماضي منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدكتوراه الفخرية بمناسبة احتفالها بيوبيلها الذهبي.

وجاء ذلك إثر عقد مجلس الجامعة حينها اجتماعه الثالث للعام الجامعي 2016/2017 تقديرا لدور سموه البارز والمؤثر في الحياة الكويتية والعربية والإسلامية والدولية على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية وما بذله سموه من جهود دؤوبة على الصعيد الإنساني والذي كلل بتكريم الأمم المتحدة لسموه بتسميته قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني.