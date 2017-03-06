بعد مرور أسبوعٍ على انتهاء برنامج المواهب اراب آيدول، استذكر الموزّع الموسيقي المصري حسن الشافعي أجمل لحظات الموسم، ووجّه رسالة مميّزة لباقي أعضاء لجنة التحكيم.
ونشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستغرام" صورة له الى جانب زملائه في اللجنة: نانسي عجرم، أحلام ووائل كفوري.
وعلّق الشافعي على الصورة، وكتب: "اتعودنا نتجمع كل يوم جمعة الساعة ٨ بليل؛ النهاردة أول جمعة بعد البرنامج من غير ما نتقابل. وحشتوني: أحلام، نانسي ووائل".
يُذكر أنّ البرنامج توّج المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين بلقب "محبوب العرب" في 25 فبراير (شباط) الماضي.