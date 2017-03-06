«كله كلام في الهوا ورصاص فشنك»

المحامي فريد الديب متحدثا خلال برنامج «على مسؤوليتي» عن براءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، معتبرا ان هذا الحكم وسام فخر على صدر الرئيس وعلى صدره هو شخصيا، مؤكدا ان الرجل تعرض لإهانات كثيرة تحملها على مضض وكان أخطرها الحديث عن المليارات التي باسمه في الخارج، مضيفا: ان الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل هو من قال ان مبارك يمتلك المليارات في بنوك سويسرا وعندما واجهه النائب العام وسأله من أين لك بتلك المعلومة؟ قال: مجرد سماع ليس أكثر.