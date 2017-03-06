وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هذه المسألة نشرت على إحدى صفحات الفيسبوك في الصين، واستخدمت فيها الزهور بدلا من الرموز الرياضية، في معادلات تبدو للوهلة الأولى بسيطة للغاية، مشيرة إلى أن خدعة ذكية استخدمت في رسم الزهور جعلت المسألة أصعب مما تبدو عليه.

وعلى الرغم من بساطة المسألة، إلا أن الإجابات، التي نشرت على الصفحة كانت مختلفة، فالبعض كانوا على ثقة من أن الإجابة الصحيحة هي (102)، فيما أكد آخرون أنها (110)، بالإضافة إلى إجابات مختلفة كان منها (25) أو (27).



وقال خبراء في الرياضيات إن هذه المسالة "لا يمكن حلها" لأن هناك قيمة غير معروفة في المعادلة الأخيرة، وهي الزهرة الزرقاء ذات الأربع بتلات، لأن الزهور الزرقاء، التي وردت في المعادلات الأخرى كانت بخمس بتلات، وبالتالي لا يمكن تحديد قيمة هذه الزهرة.



ومع ذلك، فقد كانت الإجابة الأكثر شيوعا هي (81)، وذلك على اعتبار أن الزهرة ذات الخمس بتلات تساوي (5)، وذات الأربع بتلات تساوي (4)، وبذلك يكون الحل النهائي كالتالي: 1+20x4 ويساوي 81.