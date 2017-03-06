توصلت دراسة حديثة عن أنماط نوم الحيوانات إلى معلومات مثيرة بشأن فترات النوم التي تقضيها الثدييات؛ حيث سجلت الفيلة المعدلات الأقل في فترات النوم؛ كونها قادرة على الاستيقاظ ليومين متواصلين، بينما حلّت الجياد ثانياً في أقل ساعات النوم لدى الحيوانات.

وذكرت الدراسة، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن أعلى معدلات نوم للفيلة خمس ساعات تقريباً إذا كانت في الأسر، وبمتوسط ساعتين يومياً بالنسبة للفيلة البرية، لافتة إلى أنها تفضل الخلود إلى النوم ما بين الثانية والسادسة صباحاً، أي في جوف الليل قبل أن تشتد حرارة الشمس.

وتتبع الباحثون اثنتين من إناث الفيل الإفريقي في منتزه تشوفي الوطني في بتسوانا لمدة 35 يوماً، مستخدمين طوقاً يمكن من خلاله رصد تحرك الحيوانات عن طريق الأقمار الصناعية، لترصد عمليات البحث قضاء الفيلتين في بعض الأحيان ما يصل إلى 46 ساعة بلا نوم، ومشيهما مسافات وصلت لنحو 30 كيلومتراً متواصلة؛ لتجنب تهديدات الأسود والصيادين.