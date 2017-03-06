«إذا بدن يوقفوا كليبي لازم يوقفوا بوس الواوا»
الفنانة اللبنانية ميريام كلينك معترضة على قرار منع عرض كليبها الجديد «فوت الغول» مع الفنان جاد خليفة، والذي أثار جدلا كبيرا حيث اعتبر البعض انه من المفترض ألا تظهر طفلة في عمل بهذا المستوى، خصوصا انه يتطرق لإيحاءات غير لائقة بطريقة غير مباشرة. وكتبت كلينك في صفحتها الخاصة: «اذا بدن يوقفوا كليبي لازم يوقفوا بوس الواوا كمان مش ناس بسمنة وناس بزيت..» وكان القضاء المختص بحماية الأحداث، اتخذ قرارا بمنع بث الفيديو وسحبه من التداول.
«كله كلام في الهوا ورصاص فشنك»
المحامي فريد الديب متحدثا خلال برنامج «على مسؤوليتي» عن براءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، معتبرا ان هذا الحكم وسام فخر على صدر الرئيس وعلى صدره هو شخصيا، مؤكدا ان الرجل تعرض لإهانات كثيرة تحملها على مضض وكان أخطرها الحديث عن المليارات التي باسمه في الخارج، مضيفا: ان الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل هو من قال ان مبارك يمتلك المليارات في بنوك سويسرا وعندما واجهه النائب العام وسأله من أين لك بتلك المعلومة؟ قال: مجرد سماع ليس أكثر.
«الوقت غير ملائم على ما يبدو للعودة لارتباطنا الأول»
النجمة التلفزيونية البريطانية ميغان ماكينا تعترف والدموع في عينيها ان الأمور باتت معقدة جدا بالنسبة لعلاقتها مع صديقها بت ويكس، وأكدت انهما لن يكشفا عن تفاصيل هذه التعقيدات انطلاقا من احترامهما لبعضهما بعضا.
«الحقيقة أني لم أكن أدري ما كان ذلك الشيء»
شيري ماكلين النجمة الأميركية، الحائزة جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، تكشف انها استخدمت خطأ خلال زيارتها لصديقتها كاي فيشر في بيتها، مادة الكوكايين المخدرة في قهوتها بدل السكر.
«أهدي الدرع إلى القدس»
الممثلة السورية سوزان نجم الدين بعد تكريمها بدرع الإبداع في المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون عن دورها في فيلم «أنا وأنت وأمي وأبي» للمخرج عبداللطيف عبدالحميد،. ولاقى الفيلم نجاحا كبيرا، حيث وقف الجمهور مصفقا لما يحمله من إحساس قوي يعكس الوضع الراهن في سورية، وقد تميزت نجم الدين في دورها الذي يلامس بعضا من وجوه حياتها الشخصية، فأتى مؤثرا وتفاعل معه المشاهد والمهرجان، الذي كرمها تقديرا لقوة أدائها ولإنجازاتها العربية التي أثرت السينما والدراما العربيتين.