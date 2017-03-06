أصبحت ملابس السباحة التي ترتديها الفتيات المسلمات في أوروبا والتي تشتهر باسم «البوركيني» مسموحة بشكل رسمي في مسابقات بريطانيا، وذلك لأول مرة منذ ظهورها ومنذ أن أثارت جدلا واسعا في القارة الأوروبية بسبب أن السلطات في فرنسا منعت النساء على الشواطئ من ارتدائها خلال رحلات الاستجمام.

وأثير جدل واسع في فرنسا وأوروبا بسبب إصدار عدد من البلديات قرارا بمنع السباحة في الشواطئ والأماكن العامة باللباس الإسلامي الذي يغطي جسم المرأة بشكل كامل، وهي ملابس سباحة حديثة سرعان ما انتشرت في أوساط المسلمات الأوروبيات وأتاحت لهن السباحة سواء في أماكن مغلقة أو على الشواطئ، لكن منع السلطات لها أثار جدلا كبيرا ووصل ذروته عندما أجبرت شرطة مدينة «نيس» سيدة مسلمة على خلع حجابها وملابسها قبل عدة شهور.

وأصدر القضاء الفرنسي في وقت لاحق قرارا يلغي الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية في عدد من المدن الفرنسية، ويعتبر التدخل في ملابس السيدات اللواتي يسبحن على الشواطئ أمرا غير قانوني، وهو ما أوقف العمل بهذه القرارات على الفور.

أما التطور الجديد في ملف «البوركيني» فهو أن جمعية هواة السباحة البريطانية، وهي التي تنظم عددا من المسابقات والبطولات المهمة، أصدرت قرارا يسمح للمتسابقات بالدخول إلى المسابح وخوض المنافسات وهن يرتدين «البوركيني»، وهو ما يشكل أول اعتراف رسمي بهذه الملابس وأول دخول لها الى عالم البطولات والمنافسات.

وبحسب ما نشرت جريدة «ديلي ميل» المحلية في بريطانيا فإن جمعية هواة السباحة التي يشار لها اختصارا باسم (ASA) عدلت من قوانينها الداخلية لتوسع رقعة السيدات والفتيات اللواتي يرغبن بخوض المنافسة في مسابقات السباحة بالملابس الإسلامية التي تغطي الجسم كاملا بما فيه الرأس.

لكن التعديلات الجديدة تشمل فقط هذه الجمعية التي تعمل في إنجلترا دون الجمعية المناظرة لها في اسكتلندا، فضلا عن الجمعيات الأخرى في أوروبا.