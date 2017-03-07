توقف مصري يبلغ من العمر 76 عاما عن تناول الماء قبل 58 عاما، كما يمتنع أيضا عن احتساء “الشاي أو القهوة ولا أي مأكولات أو خضروات بها مياه مثل الملوخية أو السبانخ أو البطاطس”.

ويتمتع السيد علي جنيش، عمدة قرية بطيطة التابعة لمركز كفر الشيخ شمال مصر، بصحة جيدة فهو لم يزر الطبيب منذ ذلك الحين، كما لم يصب بأي نزلات برد، فقال بدعابة إن الله أراد أن يحرم الأطباء من الحصول على أمواله.

وأوضح المواطن أن الحكاية بدأت منذ العام 1959 وعقب زواجه بثلاثة شهور فقط؛ فقد شعر بالعطش الشديد وتناول كمية كبيرة من الماء ليروي ظمأه وبعدها شعر بآلام حادة في بطنه ومعدته وذهب للطبيب الذي أخبره أن الماء تسبب له في التهابات حادة بمعدته، وطالبه بالتوقف ولو قليلا عن شرب الماء حتى يخف الالتهاب وهو ما لم يحدث.

وأضاف: “بعد فترة تناول كمية أخرى من الماء فعاودته الآلام ونصحه أحد الفلاحين من أصدقاء والده الذي كان عمدة للقرية أن يشرب عصيرا من القصب الأبيض فاستجاب للنصيحة وتناول عصير القصب وعاودته الآلام مرة أخرى، فطالبه نفس الفلاح بتناول عصير القصب الأحمر وجرب هذه المرة وشعر بعدها بالراحة التامة، ومنذ ذلك الحين يتناول عصير القصب بدلا من الماء”.وقرر والده عمدة القرية شراء عصارة خصيصا له وزراعة مساحة صغيرة من الأراضي بالقصب الأحمر لتوفير احتياجات ابنه، وساعده زوج ابنته في شراء عصارة حديثة من الصين للعصر؛ وتوقف نهائيا عن تناول أي مشروبات أو مأكولات فيها مياه؛ مثل الشاي والقهوة والملوخية والسبانخ مكتفيا بتناول اللحوم والبيض والنواشف.

وعندما كان في السعودية لأداء فريضة الحج عثر على عصارات في مكة والمدينة وكان يشتري منها احتياجاته من العصير كما كان يصطحب معه كميات من القصب الأحمر ويقوم بتقطعيها لمكعبات صغيرة ويحتفظ بها بطريقة تمنع تجففها ويقدمها للعصارات في مكة والمدينة ليعصروها له ويقدموها له عصيرا يكفيه فترة إقامته هناك .