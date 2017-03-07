قال مفتي الديار المصرية السابق د. علي جمعة،، إنه لا يوجد في الدين ما يحرم ارتداء الرجال السلاسل الفضية، موضحًا أن بعض العلماء حدد وزن تلك السلاسل للرجال بألا تزيد عن "3 جرام وتمن".

وأضاف جمعة، خلال برنامجه "والله أعلم"، على قناة " سي بي سي"، أنه يجب على الرجال مراعاة ارتداء تلك السلاسل في حدود ما هو متعارف عليه في المدينة أو القرية التي يعيش فيها الإنسان، مستطردًا: "ارتداء الرجال لسلاسل الفضة أمر مباح".

وأكد مفتي الديار المصرية السابق، أن بعض الرجال يرتدون تلك السلاسل لظروف مرضية، مثل ارتداء مرضى الزهايمر سلاسل وعليها معلومات للتعرف عليهم حال فقدانهم للذاكرة.