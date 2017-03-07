أثار الروائي المصري يوسف زيدان الجدل حول مسألة زواج المتعة، مؤكدًا أن بها خلافا كبيرا وحرمت وأبيحت لأكثر من مرة وكان من ضمن من أباحوا زواج المتعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرفض فقهاء الشيعة الأخذ بحكمه في هذه المسألة، بحسب قوله.

وأضاف زيدان، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة” المصرية أنه لا يؤمن بحوار الأديان قائلا: “الخلاف بين الشيعة والسنة محصور في 3 قضايا، وكلها قضايا سهله الحل، وهى زواج المتعة، وعصمة الإمام، وولاية الإمام على”.

وتابع: “لا يمكن لأشخاص كل منهم يرفض عقيدة الآخر أن يتحاوروا، فلا يوجد أساس يستندوا له حتى يبدأ الحوار، وكل منهم تكون له عقيدته الخاصة به”.