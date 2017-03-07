أثار مقطع فيديو “سيلفي” التقطه شابٌ في الشارع، أثناء وقوع مضاربة جماعية عنيفة بين مجموعة من الرجال، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع الذي صوره الشاب بجواله، مضاربة واعتداء بين مجموعة من الرجال في شارع عام، بينما ظهر الشاب مبتسمًا ابتسامة عريضة، غير آبه بما يدور حوله، ولم يحدد مكان ووقت التصوير إلا أنه يبدو خارج المملكة.

وأثار المقطع جدالاً واسعًا بين مرتادي مواقع التواصل؛ حيث استنكر عدد منهم ما فعله الشاب، متحدثين عن ظاهرة “الشباب اللامبالي”، وقالوا إنه كان عليه إبلاغ الشرطة أو فك الشجار بدلاً من تصوير سيلفي، بينما رأى آخرون أن ما فعله من عدم التدخل هو الصحيح فربما يصيبه ضرر، إلا أنهم لاموه فقط على الابتسامة وكأنما كان يشمت فيهم