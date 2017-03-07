اتهمت النيابة العامة في دبي، أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، عاملاً يحمل جنسية دولة آسيوية، لتورطه بقتل صديقه، بعد أن دفعه من شرفة الغرفة التي يقطنانها بعد أن طلب منه الأخير أن يحضر له كأساً من الماء، ثم خلد إلى النوم بعدها.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما ذكرته تحقيقات النيابة العامة، إلى نوفمبر الماضي، عندما كان المتهم والمغدور به يتعاطيان المشروبات الكحولية في مسكنهما العائد للشركة التي يعملان لديها، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه نحو نافذة الغرفة الواقعة في الطابق الثالث من السكن، والتي كانت مفتوحة، ما أدى إلى سقوطه أرضاً، ووفاته على الفور، وبعدها شاهد القاطنون في السكن الجثة وأبلغوا الشرطة.



وقال رقيب من شرطة دبي، أنه بعد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بوقوع حادثة سقوط شخص من شرفة مسكنه ووفاته، انتقل على الفور إلى المكان برفقة زميله، وبمجرد رؤيتهما الجثة، ارتابا بوجود شبهة جنائية وراء الحادثة، فقاما باستقصاء المعلومات من قاطني السكن، فأفادوا بأن المجني عليه كان برفقة شخص آخر يتعاطيان المشروبات الكحولية في الغرفة التي يقطنانها.



وبين أنه فور ذلك تم جلب المتهم، والاستفسار منه عن الواقعة، فأفاد بأنه أثناء تعاطيه مع المجني عليه المشروبات الكحولية في غرفتهما، حصل خلاف بينهما، بعد أن طلب منه أن يحضر له كأساً من الماء، ورفضه طلبه، فقام على أثرها المجني عليه بسبه واشتبكا بالأيدي، فسحب الأخير وألقاه من نافذة الغرفة التي كانت مفتوحة، فسقط أرضاً.



وتابع المتهم أنه لم يقم بفتح أبواب النافذة، أي أنه لم يخطط مسبقاً للواقعة، وأنه تمكن من سحب المجني عليه بسهولة، كون الأخير كان في حالة سكر شديد، بينما هو كان أفضل حالاً منه، ويدرك ما يقوم به من تصرفات.



وقال المتهم إن الواقعة لم تستغرق فترة طويلة من الوقت، إذ حصلت خلال مدة لا تتجاوز الدقيقة، وأنه لم يكن يخطط لارتكابها قبل ذلك، وأنه بعد إلقائه المجني عليه من النافذة وسقوطه أرضاً، أخرج رأسه من النافذة وشاهده ملقى على الأرض، فتوجه إلى سريره وخلد إلى النوم، ولم يبلغ أحداً بالواقعة.

وأسندت النيابة العامة جناية القتل العمد للمتهم البالغ من العمر 30 عاماً، مطالبة بمعاقبته وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 21 مارس الجاري.