أصدرت محكمة استئناف اتحادية، قرارا بضرورة رفع حماية الحكومة الأميركية عن الذئاب في ولاية وايومنغ وإعادة الملف لإدارة الولاية، في قرار قد يفتح الباب أمام صيد الفصيلة.



وتأكدت وكالة الحياة البرية في الولايات المتحدة في عام 2012، أن الذئاب في وايومنغ تجاوزت خطر الانقراض وأن خطة الولاية للإشراف على الحيوانات مناسب لضمان بقائها.



وأحالت جمعيات الدفاع على الحياة البرية، المسألة إلى القضاء بعدما رأت أن وكالة الحياة البرية والثروة السمكية اتخذت قرارا جائرا وغير قانوني عندما أقرت رأي ولاية وايومنغ.



وترى الجمعيات أن سلطات الولاية لن تتمكن من الحفاظ على عدد الذئاب الملائم وستتيح صيدها، وفق ما نقلت رويترز.



ودعم قاض أميركي في الولاية رأي نشطاء حماية البيئة عام 2014، ووضعت مئات الذئاب في وايومنغ تحت الحماية الاتحادية مرة أخرى.



واستأنفت سلطات الولاية ووكالة الحياة البرية وجهات أخرى، قرار المحكمة، إلى أن أبطلت محكمة الاستئناف الاتحادية بواشنطن الحكم وخلصت إلى أن وكالة الحياة البرية قد "توصلت إلى قرارها بطريقة منطقية".