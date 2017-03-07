بعد أيام على حادثة العارضة الروسية الشقراء فيكي ودنتكوفا التي التقطت أخطر سيلفي، أو ما يعرف بالسيلفي القاتل، من أحد أبراج المارينا في دبي، «مجنون» آخر يرتكب نفس «المغامرة».



بطل المغامرة الحديثة هذه المرة، الأوروبي «ج – ك»، الذي تسلق قبل أسابيع أحد الأبراج الشاهقة التي لا تزال قيد الإنشاء في دبي، بهدف تسجيل لقطات خطيرة ونشرها على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب، ما دفع الشرطة إلى استدعائه قبل 3 أيام من أجل التوقيع على تعهد بعدم تكرار تلك المخاطرة التي قد تودي بحياته.



وتوضيحا للحادثة، أكد العميد سالم خليفة الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنه تم استدعاء المغامر منذ 3 أيام، وتم توقيعه على تعهد بعدم تكرار الأمر.



وقال في تصريح لصحيفة «البيان»: إن المغامر حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وإنه صعد إلى أحد الأبراج في دبي التي ما زالت تحت الإنشاء، واضعا كاميرا على رأسه وتسلق رافعة تستخدم في أعمال البناء والإنشاءات بارتفاع 55 طابقا على الأقل، وقام بنشر الفيديو الذي سجل لحظات خطيرة.