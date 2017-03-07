«ميسي وويل سميث.. هناك فرق»
عالم الآثار المصري د.زاهي حواس متحدثا الى برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» عن زيارة النجم العالمي ويل سميث الى مصر وانبهاره بما رأى وسمعه منه عن عظمة الآثار في تاريخ الشعوب، واصفا سميث بأنه يستمع بفهم ينم عن ثقافة عالية لفنان كبير، بينما كان النجم الارجنتيني الكبير ميسي يبدو عليه السذاجة التي عكست عدم فهمه وتفاعله مع شروحاتي.. وهذا هو الفرق بين فنان سينمائي عالمي ولاعب كرة عالمي ايضا.. الثقافة في الرأس وليست في القدم.
«حادثة السطو المسلح سببّت لي عقدة»
نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان في حوار صحافي متحدثة عن حادثة السطو المسلح التي تعرضت لها قبل اشهر في باريس، حيث جعلتها تحتاط كثيرا في أي مكان تنزل فيه، الا انها صرحت بأنها تخشى ان تذهب الى فرنسا مرة أخرى وستفكر ألف مرة قبل قرار السفر حيث تسببت تلك الحادثة في عقدة لها لن تشفى منها بسهولة.
«رائعة حتى من دون مكياج»
محبو النجمة ديمي لوفاتو بعد ان فاجأت جمهورها بنشر سيلفي على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهرها من دون مكياج.
وكتبت ديمي تعليقا «من دون مكياج، فقط النمش».
يذكر ان ديمي كانت قد احيت الشهر الماضي حفلاً في دبي وسط حضور الآلاف من محبيها بمنطقة الشرق الأوسط والخليج.
«ادعوا لي ..الله يشفيني»
الممثلة السورية جيني اسبر كاشفة عن خضوعها لعملية جراحية في كتفها في أحد مستشفيات لبنان. وبسبب وضعها الصحي فإن اسبر اكتفت بالمشاركة في عملين فقط، حيث أدت دور البطولة في مسلسل «هواجس عابرة» للمخرج مهند قطيش، وشاركت في حلقة واحدة من مسلسل «شبابيك» مع المخرج سامر برقاوي، كما أنها اعتذرت عن خمسة مسلسلات هي: «سنة أولى زواج»، و«جيران»، و«جنان نسوان»، و«وردة شامية»، و«كعب عالي».
«هذا ما حدث لي على ما أعتقد»
الصحافي والكاتب البريطاني إيان جاك (72 سنة) يتحدث حول تجربته في عالم الصحافة، وما مر به من أحداث خلال رحلته الطويلة مع الحياة، موضحا ان التقدم في العمر لا يوفر لنا الحكمة بالضرورة، لكنه يغيرنا بعمق على الأرجح، وهذا ما حدث لي على ما أعتقد.