أوقع رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية ، بعصابة مكونة من خمسة وافدين من الجنسية الفلبينية امتهنت تهريب 11 خادمة من منازل كفلائهن وتشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين بإيواء عاملات المنازل الهاربات وتشغيلهن، فقد سبق وأن وردت عدة بلاغات تغيب في عدد من مراكز شرط منطقة الرياض، وعلى إثر ذلك قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتحليل المعلومات واتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة خمسة وافدين من الجنسية الفلبينية بتلك البلاغات.

وأكد، أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبطهم جميعاً وضبط 11 عاملة منزلية جميعهن مخالفات لنظام الاقامة والعمل, قاموا بإيوائهن في منزل بحي الشميسي وسط العاصمة الرياض, وأقروا بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن, ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية.

وأكد بإيقاف جميع المتورطين وإيداع العاملات مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية, واشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر والاقامة بحقهم جميعاً بحسب صحيفة المناطق.