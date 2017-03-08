ألقى رئيس الإدارة العامة لمكافحة الآداب في مصر العميد عماد عكاشة، القبض على أكبر تنظيم عصابى موجود بمصر والوطن العربى وهى ” أم خديجه المغربيه ” التى أنتشرت الأعلانات الخاصه بها عبر قنوات التليفزيون المختلفه والتى تفيد بأنها شيخه من المغرب أتت الى مصر ولها الكثير من البركات تستطيع بواسطة الدين جلب الحبيب ورد المطلقه وزواج العانس وفك الكرب وتأخير الرزق وكأنها تستطيع عمل المعجزات وأنتشرت ارقام الهواتف الخاصه بها لتعالج أيا كان،

وكشفت المباحث أنها عصابه مكونه من 7 أشخاص والهدف منها النصب والأحتيال على المواطنين سواء المصريين وغيير المصريين أيضا عن طريق الأتصال بالارقام المدونه وعلى الفور يتم طللب تحويل رصيد أولا لشرح المشكله وأقناع المتصلين أن الشيخه المغربيه لاتستطيع الرد على الهواتف ويتم أخذ المكالمه وشرحها لها فيما بعد.

أستطاعت المباحث أن تكشف عن طريق تتبع أرقام الهواتف شبكة النصب الكبرى تلك وقد أعترفو بكافة ما فعلوه وأن أكثر من أتصل بهم كان من السيدات صاحبات الحوائج، بالأضافه الى المكالمات المختلفه التى كانت تأتى من خارج مصر وأستطاعت تلك العصابه من فترة ديسبمبر 2016 الى فبراير 2017 ان تتحصل على مبلغ مليون و 395 ألف جنيه مصرى و 27 ألف دولار أمريكى وأيضا 50 دينار كويتى.