فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، أسندت شركة "طيران الإمارات" قيادة أكبر طائرة فى العالم "إيرباص A 380" للطيارة المصرية نيفين درويش، لتصبح أول سيدة عربية مصرية تقود الطائرة الأضخم فى العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة طيران الإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو للحظة إقلاع الطائرة بقيادة نيفين، بمشاركة مساعدتها الأولى الإمارتية "عليا المهيرى"، وهى الأصغر سنًا كضابط أول فى الإمارات.

وقالت "نيفين" فى قمرة القيادة "صباح الخير سيداتى ساداتى، معكم نيفين درويش أول طيار عربى من مصر يقود الطائرة الأكبر فى العالم لنقل الركاب إيرباص A380، أشعر بالسعادة كثيرًا للقيام بذلك فى رحلتنا المتجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى فيينا بمساعدة الضابط الأول للطائرة الشابة عليا المهيرى من الإمارات".

وتابعت: "شرف عظيم لى أن أكون كابتن A380 ، وأشكر طيران الإمارات على تقديم المساعدة والتدريب والدعم"، مضيفة أنه يجب على الفتيات أن يسعين وراء أحلامهن، ولفتت إلى أن المهنة لا تتطلب أى قوة بدنية كل ما تتطلبه دراسة وتدريب.

وبعد هبوط الطائرة عند عودتها فى الإمارات مجددًا هنأت كلًا منهما الأخرى بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وقالت نيفين: "أتمنى أن نلف العالم بأكمله فى رحلات سويًا"، لترد عليها المهيرى "وأنا أيضًا أتمنى ذلك".

وقالت الضابط الأول للطائرة عليا المهيرى، إن كابتن نيفين درويش قائد الطائرة هى حقًا طيارة ماهرة ومميزة للغاية، وتتسم بطباع هادئة أثناء الطيران تحت أى ظروف، ودائما تأتى للعمل كل صباح بنفس الابتسامة والإشراقة مثل أول يوم عمل".

وأضافت كابتن الطائرة نيفين درويش تعقيبًا على كلام المهيرى، بأنها أول طيار شابة إيجابية، وشخصيتها مميزة، وتبلى حسناَ، وشعرت بالفخر للطيران معها، وتشكل فرصة كبيرة لخلق جيل كامل من الطيارين الإناث فى المستقبل".