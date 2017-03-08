سيطر الذعر والخوف على سكان مدينة كيتوي في كينيا، وذلك بعد ظهور شكل يشبه جسم إنسان ضخم في السماء أعلى إحدى المولات التجارية.

وطبقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت صوراً لهذه الظاهرة الغريبة، فإن الجسم يشبه إنساناً ضخماً له ذراعين وقدمين يحلق في السماء، استمر في التحليق بالسماء لحوالى نصف ساعة، بعدها اختفت صورة الكائن الغريب الذي يشبه الروبوت الضخم من السماء وسط السحب والغيوم .



وأكد شهود عيان أن الجسم الغريب يصل طوله الى مئات الأمتار، وقد شوهد بوضوح محلقاً في السماء، وقال أحد شهود العيان: " لقد اصابتنا الصدمة لرؤية هذا الشيء الذي يشبه الإنسان الضخم يحلق فىي السماء".



فيما أشار البعض إلى أن الجسم ربما يكون تجمعاً لأدخنة سوداء، تكونت على هذا الشكل، ورغم ذلك مازال الأمر حتى تلك اللحظة محيراً وغريباً ولم يعرف له تفسير".