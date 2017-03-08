يعمل مُطوّر التطبيقات سيلسو ميريليس على تطبيق يُنذر المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأميركيّة من المداهمات التي تشنّها القوات الأمنيّة للقبض عليهم وتهجيرهم، في ما يتطابق مع وعود الرئيس دونالد ترامب بذلك خلال حملته الانتخابيّة.

وسيقوم التطبيق الذي سيحمل اسم RedadAlertas (إنذار المداهمات) بإرسال أخبار مؤكّدة عن حملات المداهمات التي تقوم بها القوات الأميركيّة للقبض على المهاجرين، كي يستطيعوا حماية أنفسهم أو الفرار، بحسب ما نقل موقع "ماشابل".

وميريليس (27 عاماً) كان مهاجراً غير شرعي سابقاً.



وخلال 25 يوماً من تسلّم ترامب السلطة، ألقت الولايات المتحدة القبض على 680 مهاجراً غير شرعي ورحّلتهم، بمعدل 28 شخصاً كل يوم.



ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، على قرار ثانٍ بحظر السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، يستثني حاملي تأشيرات الدخول مقدماً والعراقيين، حسب بيان للبيت الأبيض.