أظهرت مراجعة حديثة أن الأعشاب الطبية لها فوائد قليلة بالنسبة للمصابين بأمراض القلب وتعرضهم لمخاطر عديدة فى الوقت نفسه، وقال الدكتور دراسة: العلاج بالأعشاب الطبية لها مخاطر على المصابين بأمراض القلب

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: دراسة: العلاج بالأعشاب الطبية لها مخاطر على المصابين بأمراض القلب

جراتسيانو أوندر من مستشفى إيه.

جيميلى الجامعى بجامعة القلب المقدس الكاثوليكية فى روما لرويترز هليث "من المهم أن يبلغ المرضى أطباءهم بشأن الأعشاب الطبية ويسألوا عن الآثار الضارة لها خاصة مع كبار السن الذين يتعاطون عادة العديد من الأدوية."

ويقر واحد من كل خمسة أشخاص فى الولايات المتحدة بتعاطى مكملات عشبية أو غذائية فى مرحلة ما من العمر ويمثل هذا مبعث قلق بالغ بالنسبة لمرضى القلب.

وبحث فريق أوندر عن دلائل متعلقة بسلامة وفاعلية الأعشاب الطبية لأشخاص مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية ولم يجدوا أدلة واضحة ومقنعة على أى فوائد تعود عليهم من استخدام تلك الأعشاب.

وذكر الفريق فى تقرير له فى دورية كلية طب القلب الأمريكية أن ثمة أدلة محدودة على فوائد محتملة لزيت بذور الكتان والحرشف البرى وبذور العنب والشاى الأخضر والزعرور البرى والثوم والصويا.



لكن تلك الفوائد قللت من أهميتها دلائل على وجود مخاطر كبيرة لتفاعل أدوية القلب مع الشاى الأخضر والزعرور البرى والثوم.

والقتاد من بين الأعشاب الطبية الشائعة الاستخدام التى لم تظهر أدلة أو أدلة مضادة فيما يبدو على فوائد لها أو آثار جانبية محدودة.

ولم تظهر فوائد للجينسنج الآسيوى ولكن هناك خطرا مرتفعا لتفاعله مع أدوية القلب وظهرت أدلة على احتمال وجود آثار جانبية شديدة واحتمال كبير للتفاعل مع أدوية القلب لنبتة الجنكة.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: دراسة: العلاج بالأعشاب الطبية لها مخاطر على المصابين بأمراض القلب