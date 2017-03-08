شهد مزاد علني لدجاج الزينة في أنقرة، بيع ديك ودجاجة من فصيلة «لفندر براهما»، بـ 8500 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 2300 دولار. ونظم المزاد من قبل جمعية «دجاجات الزينة وحيوانات الحدائق»، حيث جرى استعراض عشرات الدجاجات والديوك من أنواع مختلفة.

وفي سابقة أولى من نوعها في تركيا، عرضت طيور من فصيلة «دونغ تاو» التي توصف بـ «الدجاج ذي قدم التنين»، ويعود أصلها إلى فيتنام وإندونيسيا، وسط اهتمام كبير من المشاركين في المزاد. ونقلت وكالة «الأناضول» عن رئيس الجمعية، أمين غوك غوز، قوله إن نحو 30 نوعا من الدجاجات والديكة، يجري عرضها في المزاد، الذي يقام مرتين سنويا.

وعزا غوك غوز ارتفاع أسعار مثل هذه الطيور الداجنة إلى «ندرتها وجمال صياحها وريشها».