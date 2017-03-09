وجهت نيابة دبي تهمة هتك العرض بالإكراه لخادمة أثيوبية اعتادت تحسس أماكن حساسة لطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، إضافة إلى قيامها بتعليمه وتدريبه على تحسس أماكن حميمة في جسدها.

وفي التفاصيل، لاحظت الأسرة أن ابنها يتصرف بطريقة غريبة وغير لائقة مع النساء، إذ يقوم بتلمس أماكن حساسة في أجسامهن، سواء أثناء تواجد الأسرة في السوق أو مع الضيوف في المنزل، إضافة إلى إمساكه أثداء النساء من داخل ملابسهن، كما أنه أضحى انطوائيا ويقوم بالاختباء في الأماكن المظلمة، وحين يحاولون إخراجه يقوم بالصراخ ويحاول منعهم.

وأضافت أسرة الطفل أنه حين سألوه عن سبب قيامه بالأفعال المشينة كان يرد أنه يلعب وعند سؤاله من قام بتعليمه هذه التصرفات ذكر اسم الخادمة، ولفتت الأسرة إلى أن الطفل ما زال يعاني من تأثير السلوكيات السلبية التي تلقاها من المتهمة.