بعد فترة اعتزال دامت قرابة العام ونصف العام تقريباً، بسب الزواج والإنجاب، عادت النجمة شيماء علي أخيراً الى الساحة الفنية مجدداً، وذلك من خلال مسلسل "رمانة" مع سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، وكل من أحمد الجسمي وهيا الشعيبي ومحمود بو شهري وهنادي الكندري ومحمد الرمضان، والعديد من النجوم.

المسلسل فكرة يوسف الغيث وكتابة بدر الجزاف ومحمد العنزي وإخراج حسام الحجاوي.

عودة شيماء إلى الفن قوبلت بترحاب ومحبة شديدين من جمهورها وأيضاً من زملائها داخل الوسط الفني، وأعربت هي بدورها عن سعادتها البالغة بتلك المحبة من كل النواحي.

يُذكر أن آخر عمل لشيماء قبل اعتزالها كان أيضاً مع القديرة حياة الفهد في رمضان قبل الماضي، في مسلسل "حال مناير"، والذي لقي نجاحاً كبيراً حين عرضه، وأدت من خلاله شيماء الكوميديا للمرة الأولى.