وثق مقطع فيديو متداول استهتار وافد عربي بحياة ابنه الذي لا يتعدى عمره الـ10 سنوات وبحياة الآخرين، وذلك عندما سمح له بقيادة "تريلة" من دورين محملة بالمواشي، على طريق الرين السريع باتجاه خميس مشيط.

وأثار المقطع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب العديد منهم أمن الطرق بتشديد الرقابة، وضبط السائق وإيقاع أشد العقوبات بحقه.

ويظهر الطفل في المقطع يقود "التريلة" المحملة بالمواشي على الطريق دون أن يستوقفه أحد، فيما اعتبر العديد تصرف الأب جهلاً واستهتاراً بالنظام وبأرواح الآخرين قبل استهتاره بحياة ابنه، عازين ذلك إلى التهاون في الرقابة وتطبيق النظام.