امرأة صينية فوق الخمسين من عمرها تبدو كما لو أنها في سن ابنة شقيقتها، البالغة من العمر 25 سنة، أي أنها تظهر بنصف عمرها الحقيقي، وهي تطل بجلدها المتوهج وملابسها الأنيقة وشكلها الجذاب.

ويبدو أن السبب وراء سحر عمر ومظهر «شو مين» الشاب يتعلق بعدد من الأمور تلخص في العناية بجمالها وصحة الوجه والبشرة والحرص على النوم الجيد والمنظم كذلك مراعاة الهدوء وعدم التوتر.

ونشرت لهذه المرأة، التي تعيش في مقاطعة يوننان، مجموعة من الصور، على الإنترنت، ليتبين أنها بوجه خال من التجاعيد وجمال ساحر، كما وصفها الموقع الإلكتروني الصيني الإخباري «كيو كيو دوت كوم».

ولفتت شو مين، التي ترتدي أقراطا متدلية من الأذنين، وتلبس أحذية الكعب العالي، وتلفت الانتباه أينما ذهبت سواء للتسوق أو أي مكان آخر، إلى أنها تفضل أن تذهب للشراء بصحبة ابنتها التي تثق في خياراتها وذوقها في الموضة: «أنا وابنتي كالأصدقاء.. ولا أشعر بأى فرق بيننا».

لأنها تقاعدت عن العمل منذ أربع سنوات، وجدت في البداية صعوبة في التعامل مع وقت الفراغ، قائلة: «لا أحب أن أجلس هادئة حيث أرغب في فعل أي شيء».

وأضافت: «بعد تقاعدي عن العمل ظللت أقضي وقتا طويلا في تصفح الإنترنت، وأكتب مذكراتي ما شكل لي انتصارا على الوقت، لكني كنت لا أزال أشعر كما لو أن المجتمع ركلني وراءه».

وفجأة تغير الوضع، حيث تعالى الاهتمام بالمرأة الخمسينية من قبل المجتمع ووسائل الإعلام مع نشر تقارير عن صحتها المثالية.