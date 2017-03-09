باتت إيمان عبد العاطي على وشك التخلص من لقب "أسمن امرأة في العالم" الذي لاحقها بسبب وزنها الضخم، بعد أن تمكنت من خسارة 120 كيلو جراما في أقل من شهر واحد.



ووصفت صحيفة "فاينانشيال إكسبرس" البريطانية ما وصلت إليه إيمان بالإنجاز الذي لا يصدق، مشيرة إلى أن خسارة كل هذا الوزن لم يكن متوقعا في هذه الفترة القصيرة.



وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إن فريقا طبيا كبيرا يتابع حالة إيمان عن كثب بعد نقلها إلى مدينة مومباي الهندية لتلقي العلاج من سمنتها المفرطة وبعض الأمراض الأخرى التي تسبب فيها السمنة.



وأوضحت أن المستشفى الهندي الذي يتولى علاج إيمان يوفر لها سريرا يقيس وزنها باستمرار نظرا لصعوبة حركتها بسبب وزنها الثقيل، فيما قال الطبيب المختص بعلاجها موفازا لاكداولا إنه ينتظر تقريرا تحليليا جينيا لحالة إيمان بحلول نهاية الأسبوع على أن يتم تحديد موعد خضوعها لعملية جراحية في وقت لاحق.